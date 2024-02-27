Спецоперация 27 февраля 2024, 04:14 Военный аналитик объяснил появление танков Abrams под Авдеевкой Мураховский: ВСУ бросили танки Abrams под Авдеевку, потому что другие кончились Freepik

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Командование ВСУ применило американские танки Abrams на Авдеевском направлении в зоне специальной военной операции потому, что другой бронетехники в этом районе фронта у них уже не осталось. Об этом заявил РИА «Новости» военный аналитик и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Эксперт добавил, что украинские войска применили три или четыре машины, которые до этого держали в резерве.

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«Однако им пришлось их задействовать, так как на этом участке благодаря нашим военным у них кончились все другие танки», — отметил он.

По словам Мураховского, поставленные Украине танки Abrams M1A1 FEP оказались «легкой целью» для российских военных.

Во-первых, американцы с них сняли комплекты урановой брони. Во-вторых, имеется только «урезанная версия комплекта связи». И, наконец, эти танки не оснащены средствами противодействия беспилотникам и комплектом защиты сверху.

До этого военный журналист и замглавреда еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко сравнил танк Abrams с Rolls-Royce в мире бронетехники. По его словам, он такой же дорогой и требует ухода.