Военный аналитик Михайлов рассказал, сможет ли Запад заступиться за Одессу

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов считает, что Запад может заступиться за Одессу, однако не станет делать этого, написал сайт NEWS.ru.

Аналитик добавил, что отказ от вступления в военные блоки и демилитаризация Украины спасут президента Владимира Зеленского и его команду.

«Если Зеленский на все это не пойдет, то у РФ нет предпосылок не брать Одессу. Это портовый город, где могут разместить противокорабельное оружие, новые корабли ВМС Украины. Если Украина не откажется от вступления в НАТО, то мы не можем поставить под угрозу Крымский мост, регионы рядом с Крымом и в целом граждан РФ — они не должны оказаться под прицелом украинских и натовских ракет. Зеленский все это может решить хоть завтра за столом переговоров, его даже от власти уходить никто не заставляет», — сказал Михайлов.

Он добавил, что у российского командования «нет желания подвергать Одессу серьезному военному воздействию».