Военных пенсионеров разрешили призывать на СВО в качестве добровольцев | 360°

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Военных пенсионеров разрешили призывать на СВО в качестве добровольцев

«Объясняем.рф»: военных пенсионеров разрешили мобилизовать при соответствии требованиям

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Военные пенсионеры могут отправиться на спецоперацию в качестве добровольцев. При этом они должны соответствовать некоторым требованиям, сообщил сайт «Объясняем.рф».

Интернет-пользователь спросил, почему в рамках частичной мобилизации не призывают военных пенсионеров, даже если они подходят по возрасту. Ему ответили, что при желании они могут отправиться в зону проведения спецоперации.

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Для этого нужно, чтобы состояние здоровья и военно-учетная специальность военного пенсионера соответствовали требованиям призыва. Администратор сайта посоветовал желающим обращаться в свой военкомат.

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Специальный сервис для добровольцев также появился на госуслугах. Россияне могут заполнить анкету и выбрать ближайший военкомат, чтобы подать заявку. Уведомление с датой и временем очного приема придет в течение двух дней.

Проект «Объясняем.рф» в марте запустило правительство России. Он помогает получать достоверную информацию по разным вопросам — от упрощенной регистрации автомобиля до оформления льготной ипотеки.

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Частичная мобилизация в РФ

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