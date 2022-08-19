Военных ДНР обучили работе с новыми беспилотниками
РИА «Новости»: власти ДНР провели обучение военных с беспилотниками
Войска Донецкой Народной Республики постоянно улучшаются технически. Военные получают новые образцы вооружения, в частности, беспилотные летательные аппараты. Об этом РИА «Новости» рассказал советник главы ДНР Ян Гагин.
«Обучаем личный состав работе с беспилотными летательными аппаратами, модифицируем гражданские варианты беспилотников и создаем свои», — рассказал он.
Советник подчеркнул, что большое количество военных уже работали ранее с беспилотниками.
«Чаще всего ребята уже работали с такими техническими средствами, уже поражали технику и личный состав противника. После получения новых беспилотников они вновь окажутся на передовой и займутся будничной боевой работой», — добавил Гагин.
Беспилотные летательные аппараты позволяют выполнять много важных задач на поле боя.
«Это разведка, корректировка огня, разбрасывание агитационных листовок, чтобы противник мог сдаться в плен. Таким образом мы бережем жизни своих военных», — заключил Гагин.
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