Сводные отряды полностью освободили от украинской пехоты поселок Новоселовка, расположенный на территории ДНР. Разрушения, которые оставили после себя нацбаты, показали в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Поселок освободили недавно, все мирные жители эвакуированы. Он находится на пути к населенному пункту Новгородский, который украинские бойцы переименовали в Нью-Йорк. Сейчас Новоселовка полностью зачищена, но украинские войска атакуют ее с расстояния.

«Поселок находится под постоянным обстрелом, противник не прекращает попыток отбить его и наносит артиллерийские удары», — рассказал военкор Павел Фоменко.

При отступлении нацбаты специально поджигали дома мирных жителей. Поселок был уничтожен на 80%. Сейчас в нем не осталось ни одной уцелевшей постройки. В подвалах были найдены неиспользованные боеприпасы, а на линии обороны — военная форма Украины и оставленные тела погибших.