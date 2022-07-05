Военные за 6 дней возвели новый железнодорожный мост через реку

Специалисты железнодорожных войск Западного военного округа возвели новый понтонный железнодорожный мост взамен старому, который разрушили ВСУ. Об этом рассказал телеканал «Звезда».

Украинские войска регулярно подрывают пути и рушат мосты. Один из них им удалось разбить только с третьей попытки. Военнослужащие железнодорожных войск ЗВО решили построить новый вместо того, чтобы восстанавливать его. Это могло бы занять слишком много времени, а так они справились всего за шесть дней.

Больше 100 человек из специальной батальонно-тактической группы работали на месте круглосуточно. Они возвели шесть понтонных пролетов на винтовых сваях, длина моста составила 90 метров.

Мост уже испытали. Первый груженый железнодорожный состав прошел по нему на скорости пять-шесть километров в час. Теперь по путям двинутся железнодорожные составы Минобороны РФ с грузами для военных и гуманитарной помощью.