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    02 июня 2022, 11:29

    Военные взяли под контроль всю территорию ЛНР, кроме Северодонецка и Лисичанска — Пасечник

    Пасечник: силы ЛНР взяли под контроль всю республику, кроме Северодонецка и Лисичанска

    Екатерина Виславская

    Силы Народной милиции ЛНР взяли под контроль всю территорию республики, за исключением Северодонецка и Лисичанска. Такое заявление сделал глава ЛНР Леонид Пасечник, сообщил ТАСС.

    Военные взяли под контроль всю территорию ЛНР, кроме Северодонецка и Лисичанска — Пасечник

    Операция в ЛНР, по его словам, идет по плану. От националистов освобождены все населенные пункты, кроме двух городов.

    На освобожденных территориях было создано 13 администраций, в том числе в Папасной и Кременной. Порядка 80% местных пенсионеров начали получать соцвыплаты.

    Бои на северодонецком направлении идут с февраля.