Силы Народной милиции ЛНР взяли под контроль всю территорию республики, за исключением Северодонецка и Лисичанска. Такое заявление сделал глава ЛНР Леонид Пасечник, сообщил ТАСС.

Операция в ЛНР, по его словам, идет по плану. От националистов освобождены все населенные пункты, кроме двух городов.

На освобожденных территориях было создано 13 администраций, в том числе в Папасной и Кременной. Порядка 80% местных пенсионеров начали получать соцвыплаты.

Бои на северодонецком направлении идут с февраля.