02 июня 2022, 11:29
Военные взяли под контроль всю территорию ЛНР, кроме Северодонецка и Лисичанска — Пасечник
Пасечник: силы ЛНР взяли под контроль всю республику, кроме Северодонецка и Лисичанска
Силы Народной милиции ЛНР взяли под контроль всю территорию республики, за исключением Северодонецка и Лисичанска. Такое заявление сделал глава ЛНР Леонид Пасечник, сообщил ТАСС.
Операция в ЛНР, по его словам, идет по плану. От националистов освобождены все населенные пункты, кроме двух городов.
На освобожденных территориях было создано 13 администраций, в том числе в Папасной и Кременной. Порядка 80% местных пенсионеров начали получать соцвыплаты.
Бои на северодонецком направлении идут с февраля.