Спецоперация 14 сентября 2023, 19:25 Военные ВСУ сдались без боя на Запорожском направлении Рогов: группа бойцов ВСУ сдалась в плен без боя в районе Времевского выступа РИА «Новости»

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Группа солдат ВСУ сдалась без боя в плен возле Времевского выступа в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Группа украинских военных без сопротивления сдалась в плен в районе села Новомайорского на Времевском выступе», — уточнил он.

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Также Рогов добавил, что в плен бойцов ВСУ взяли бойцы из отряда «Шторм Z» 40-й бригады морской пехоты ВС России.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что украинские военные активно сдаются в плен российским войскам. По его словам, пленных берут практически через каждые несколько дней. Это указывает на то, что украинские подразделения «очень сильно устали», писал RT.

Аналогичной информацией ранее поделился и экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Бойцы ВСУ стали чаще поднимать белые флаги в хоне боевых действий, сообщил он.