Спецоперация 02 апреля 2023, 05:38 Военные ВС России уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ Войска РФ уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении РИА «Новости»

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Российские военные на купянском направлении ликвидировали за сутки пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.

«Военнослужащие группировки войск „Запад“ вскрыли и уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп противника из состава 14-й и 92-й механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны», — привело агентство слова своего собеседника.

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Ротация подразделений украинских военных на передовых позициях в районе населенного пункта Двуречное сорвали с помощью орудий «Гиацинт», добавил Зыбинский.

Разведывательная группа бригады специального назначения обнаружила в районе населенного пункта Гатище минометный взвод противника. Ударом РСЗО «Град» удалось ликвидировать один миномет. Гаубицу Д-20, которая принадлежала солдатам ВСУ, была уничтожена расчетами РСЗО «Ураган» на дальности 25 километров.

Министерство обороны России ранее показало боевую работу экипажей штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России в зоне спецоперации. Пуски ракет Су-25 выполняли парами с малых высот. В ведомстве отметили, что российские военные летчики уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции противника и бронетехнику.