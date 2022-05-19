Военные врачи вывезли ребенка из Херсонской области в Крым на операцию

Семья тяжелобольного ребенка из Херсонской области попросила помощи военных врачей медицинской службы ВС России. Маму с мальчиком перевезли на лечение в Симферополь, сообщил телеканал «Звезда».

«Молодая семья обратилась за помощью по поводу заболевания четырехлетнего ребенка, которому требуется специализированная медицинская помощь», — объяснил офицер медицинской службы Сергей.

В родной Херсонской области врачей не хватает, а Марку нужна срочная операция. На автобусе военных медиков их привезли в Республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе.

Ранее министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что врачи полуострова будут принимать на лечение пациентов из Херсонской и Запорожской областей. При необходимости медики также готовы выезжать на место.