Военные врачи организовали в Харьковской области круглосуточный прием

Врачи Западного военного округа рассказали о работе в Харьковской области. Они организовали круглосуточный прием пациентов. Люди жалуются на хронические заболевания, острые боли и ранения после обстрелов ВСУ, сообщил телеканал «Звезда».

Обследования и консультации проводятся в полевом госпитале. Пациентам измеряют давление, прослушивают работу легких, измеряют температуру, при необходимости делают уколы, ставят капельницы, проводят оперативные вмешательства.

«Как правило, это боевая хирургическая патология, бывают неотложные хирургические состояния, различные острые процессы, такие как аппендицит, холецистит, кишечная непроходимость, перитонит, и приходится делать в том числе операции в неотложном порядке», — рассказал хирург.

Российские военные врачи также помогают жителям Луганской Народной Республики. Там принимают не только терапевты, но и специалисты узкого профиля. Кроме того, пациентам выдают минимальный набор лекарств.