Спецоперация 10 ноября 2022, 08:18 Военные врачи извлекли неразорвавшийся боеприпас из груди солдата МО РФ: военные хирурги извлекли неразорвавшийся боеприпас из груди участника СВО РИА «Новости»

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Бригада военных врачей провела сложнейшую операцию по извлечению несдетонировавшего боеприпаса из груди пациента - участника специальной операции на Украине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

Военнослужащий Николай Пасенко поступил в районную поликлинику в Белгородской области со рваной раной грудной клетки. Во время осмотра медики Центрального военного клинического госпиталя увидели, что неразорвавшийся боеприпас застрял между нижней полой веной и аортой, в непосредственной близости от сердца. При этом снаряд пробил легкие и ребра.

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«Военные медики при помощи гражданских коллег приступили к извлечению снаряда, облачившись в бронезащиту под медицинскими халатами», — сообщили в оборонном ведомстве.

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После успешно проведенной операции военнослужащего отправили в Москву в военный госпиталь имени П. В. Мандрыка.

«Всю жизнь теперь буду благодарен хирургу Дмитрию Киму. Он мне говорил, что если что пойдет не так — взорвемся вместе. Смелый человек», — рассказал Пасенко.

Ранее стало известно, что ранение в зоне специальной операции получил известный военный корреспондент Семен Пегов, руководитель проекта WarGonzo.