Российские военные разбили на Украине перевалочную базу с поставленными из США боеприпасами для РСЗО HIMARS и гаубиц М777. Она находилась в Хмельницкой области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Перевалочную базу со снарядами для HIMARS и М777 засекли в районе населенного пункта Богдановцы. Удар нанесли высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

Кроме того, войска уничтожили два быстроходных десантных катера ВМС Украины. Диверсионная группа попыталась высадиться в Херсонской области, в акватории Днепровского лимана.

В населенном пункте Константиновка ДНР высокоточным оружием Воздушно-космических сил России ударили по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Погибли более 100 националистов и иностранных наемников.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удар по шести командно-наблюдательным пунктам, уничтожили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Артемовска ДНР, Любимовки Днепропетровской области и Степного Запорожской области. Также ВСУ лишились радиолокатора подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 вблизи Некременного ДНР.

В рамках контрбатарейной борьбы военные подавили четыре взвода РСЗО «Град» вблизи населенных пунктов Успеновка, Марково, Миньковка и Семеновка. Еще два артиллерийских взвода гаубиц Д-20, три артиллерийских взвода артустановок «Гвоздика» и восемь взводов орудий Д-30 уничтожили в районах населенных пунктов Дзержинск, Водяное, Георгиевка, Новомихайловка, Камышевка и Курахово в ДНР.

Российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников у Каменки, Бражковки, Малой Камышевахи Харьковской области и Харцызска ДНР. У Стаханова ЛНР и Попасной ДНР военные перехватили шесть снарядов РСЗО «Ураган».