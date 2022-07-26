Военные уничтожили почти всю мотопехотную бригаду ВСУ вблизи Николаева

Российские военные нанесли удар по 59-й мотопехотной бригаде Вооруженных сил Украины под Николаевом. Погибли более 70% личного состава украинского дивизиона, сообщило Минобороны РФ.

Удар нанесли Воздушно-космические силы России высокоточным оружием.

«Ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава и вооружения которого превысили 70%», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ранее военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения этой бригады, который находился в промзоне на востоке Николаева. ВСУ лишилась до 30 бойцов, шести единиц бронированной и автомобильной техники, снарядов для РСЗО «Град» и самоходных гаубиц «Акация».