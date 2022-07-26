26 июля 2022, 12:42
Военные уничтожили почти всю мотопехотную бригаду ВСУ вблизи Николаева
Минобороны РФ: военные уничтожили 70% дивизиона мотопехотной бригады ВСУ под Николаевом
Российские военные нанесли удар по 59-й мотопехотной бригаде Вооруженных сил Украины под Николаевом. Погибли более 70% личного состава украинского дивизиона, сообщило Минобороны РФ.
Удар нанесли Воздушно-космические силы России высокоточным оружием.
«Ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава и вооружения которого превысили 70%», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Ранее военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения этой бригады, который находился в промзоне на востоке Николаева. ВСУ лишилась до 30 бойцов, шести единиц бронированной и автомобильной техники, снарядов для РСЗО «Град» и самоходных гаубиц «Акация».