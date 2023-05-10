Спецоперация 10 мая 2023, 07:20 Военные ударили из гранатомета по группе украинских бойцов в окопе Спецназ России уничтожил в окопе под Авдеевкой группу военных ВСУ до восьми человек РИА «Новости»

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Бойцы спецназа группировки войск «Юг» ударили на Авдеевском направлении по вражеским солдатам, спрятавшимся в окопе. Вооруженные силы Украины потеряли до восьми человек, рассказал РИА «Новости» российский военнослужащий с позывным Даг.

Бить, по его словам, пришлось под плотным огнем — противник усилил обстрелы и стал наносить удары одновременно из нескольких орудий, в том числе минометов и танков. Спецназу России на Авдеевском направлении поручили вести наблюдение, выявлять позиции и останавливать вылазки противника. В очередном бою против группы украинских военных применили автоматический гранатомет станковый АГС-17, а для корректировки огня использовали беспилотник.

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«Противник находился в окопах в количестве семи-восьми человек. Цель поразили, до противника от точки АГС 850-900 метров», — сказал военнослужащий.

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