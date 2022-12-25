Спецоперация 25 декабря 2022, 19:25 Военные священники рассказали о своей миссии на передовой СВО Минобороны России сообщило о прибытии военных священников в зону спецоперации

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Военные священники Западного военного округа прибыли на передовую СВО в преддверии Нового года и Рождества. Минобороны РФ опубликовало соответствующее видео в Telegram-канале.

В ведомстве сообщили, что священники помогают военнослужащим сохранять мир и душевное спокойствие, а также поднимают боевой дух. На вопрос о сроках своего пребывания на позициях российских войск духовные наставники ответили, что «будут столько, сколько нужно».

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«Рискуя жизнью наравне с бойцами, священники не только служат молебны, но и причащают, исповедуют и даже крестят тех, кто пришел к Богу уже во время боевых действий», — подчеркнули в Минобороны.

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На моральный настрой военных позитивно влияют беседы с батюшками. Те в свою очередь указывают на примеры великих православных воинов и полководцев, прославленных в лике святых — Александра Невского, Дмитрия Донского и Федора Ушакова.

Ранее полевой медик Западного военного округа с позывным Каспер рассказал о спасении бойцов и украинских военнослужащих в зоне проведения специальной операции. По словам врача, за три месяца он помог более чем 250 военным.