Военные сообщили о 2 погибших под обстрелами в ДНР

Под обстрелами в Донецкой Народной Республике за сутки погибли два человека и 15 получили ранения. Об этом сообщил в Telegram-канале штаб территориальной обороны ДНР.

«Погибли два человека и еще 15 мирных жителей получили ранения, из них четыре подорвались на мине ПФМ-1», — сообщили военные.

В отчет вошли данные с 08:00 3 августа до 08:00 4 августа.

Украинские войска при помощи реактивных систем залпового огня сбросили на Донецк мины ПФМ-1 «Лепесток», запрещенные Оттавской конвенцией. Они почти незаметны из-за небольшого размера и пластикового зеленого корпуса, но наносят серьезные травмы, вплоть до ампутации конечностей.

Международная правозащитная организация Amnesty International задокументировала факты нарушения Украиной международного гуманитарного и военного права. Войска обвинили в том, что они размещают свою технику в городах, на территории школ и больниц, тем самым ставя под угрозу жизнь мирных жителей.