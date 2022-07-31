Военные союзных сил начали обезвреживание мин «Лепесток», которыми ВСУ забросали Донецк

Военные ВС России и ДНР приступили к обезвреживанию мин «Лепесток», которыми украинские боевики забросали центр Донецка. Об этом сообщило РИА «Новости».

Вооруженные формирования Украины в субботу обстреляли центр Донецка реактивными снарядами с противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Мина имеет небольшие размеры и окрашена в зеленый цвет. Обнаружить ее в темноте или в траве довольно сложно.

Украинские войска в субботу выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Такая мина представляет собой простейший противопехотный боеприпас минимальных размеров. Поперечник изделия не превышает 120 миллиметров, масса — всего 80 граммов. В городе уже темно, и увидеть такую мину на дороге довольно сложно.

МЧС ДНР сообщило о начале разминирования при помощи инженерной техники. Используются и другие способы уничтожения мин. Мэр Донецка Алексей Кулемзин предупредил горожан об опасных районах.

В 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство таких мин. Тем не менее ВСУ используют их для уничтожения мирного населения, нарушая взятые на себя международные обязательства.