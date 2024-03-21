Спецоперация 21 марта 2024, 12:04 Военные России впервые уничтожили эстонскую платформу THeMIS UGV PanzerWaffle показал кадры поражения эстонской платформы THeMIS UG на СВО Fabian Sommer/dpa/globallookpress

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Российские бойцы впервые уничтожили эстонскую роботизированную платформу THeMIS UGV от Milrem Robotics в зоне спецоперации. Кадры опубликовал Telegram-канал PanzerWaffle.

«Впервые о поставках 14 таких устройств объявили в ноябре 2022 года», — написали авторы публикации.

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В то время Эстония планировала совместную поставку техники с немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann GmbH. В прошлом году одну из платформ заметили в списке поставок «Фонда Порошенко».

Солдаты России продолжают уничтожать украинскую технику. Ранее на видео попала ликвидация патрульного катера проекта U 172 ВМС Украины у причала Одесского припортового завода. Кроме того, российские войска уничтожили четыре американских танка Abrams с начала года. Эти бронемашины считали одними из лучших.