21 марта 2024, 12:04
Военные России впервые уничтожили эстонскую платформу THeMIS UGV
PanzerWaffle показал кадры поражения эстонской платформы THeMIS UG на СВО
Российские бойцы впервые уничтожили эстонскую роботизированную платформу THeMIS UGV от Milrem Robotics в зоне спецоперации. Кадры опубликовал Telegram-канал PanzerWaffle.
«Впервые о поставках 14 таких устройств объявили в ноябре 2022 года», — написали авторы публикации.
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В то время Эстония планировала совместную поставку техники с немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann GmbH. В прошлом году одну из платформ заметили в списке поставок «Фонда Порошенко».
Солдаты России продолжают уничтожать украинскую технику. Ранее на видео попала ликвидация патрульного катера проекта U 172 ВМС Украины у причала Одесского припортового завода. Кроме того, российские войска уничтожили четыре американских танка Abrams с начала года. Эти бронемашины считали одними из лучших.
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