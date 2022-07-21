Военные РФ впервые применили самую дальнобойную в мире винтовку

Российские снайперы впервые использовали в ходе спецоперации на Украине самую дальнобойную винтовку в мире. Называется она «Сумрак», пишет ТАСС.

Оружие применили под Харьковом и Киевом. Делали это достаточно редко, потому что для нее нужна подходящая местность, а условия не всегда позволяли.

Преимущество «Сумрака» в том, что винтовка сочетает в себе мощные патроны и высокую точность попадания на сверхдальних расстояниях. Оружие довольно тяжелое — сопоставимо с АСВК (российская армейская снайперская винтовка крупнокалиберная). Весит примерно 12 килограммов.

Патроны для «Сумрака» дорого стоят, их трудно достать, особенно в условиях боевых действий.

Российские войска в ходе спецоперации применяют разные виды вооружения. Работу звена Су-57 оценили как демонстрацию нового уровня авиабоя. Такое мнение в беседе с «360» высказал заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.