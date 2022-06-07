Военные разбили в ЛНР два украинских склада боеприпасов

Вблизи населенных пунктов Врубовка и Яковлевка Луганской Народной Республики российские военные уничтожили два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ.

Удары нанесли высокоточными ракетами воздушного базирования. Российская армия также атаковала два пункта управления, три огневые позиции артиллерийских батарей и 18 районов скопления военной техники и солдат противника.

Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по 65 районам сосредоточения батальонов ВСУ, сообщили «Известия». В результате было уничтожено девять танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», батарея полевой артиллерии и восемь автомобилей. Украинская армия лишилась более чем 170 бойцов.

Кроме того, средствами ПВО было сбито 12 беспилотников. Их обнаружили в районах населенных пунктов Липцы, Дементьевка, Стрелечье, Бородоярское, Петровское, Марьино, Граково и Малые Проходы Харьковской области, а также Васильевка Николаевской области.