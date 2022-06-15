Военные разбили в ДНР и Днепропетровской области импортную военную технику для ВСУ

Российским военным удалось уничтожить большое количество вооружения и военной техники, которую США и Европа передали Украине для ведения боев в Донбассе. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Поставки обнаружили вблизи железнодорожных станций Доброполье и Покровск Донецкой Народной Республики, а также Орловщина Днепропетровской области. Удары нанесли высокоточными ракетами воздушного базирования.

Аналогичным образом была разбита авиационная техника воздушных сил Украины на военном аэродроме Вознесенск Николаевской области, а высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населенного пункта Золочев Львовской области был уничтожен склад импортных боеприпасов.