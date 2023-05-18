Спецоперация 18 мая 2023, 15:13 Военные рассказали о ночных групповых ударах по складам ВСУ Минобороны: ВС России нанесли групповые удары по складам боеприпасов и техники на Украине РИА «Новости»

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Российские войска ночью 18 мая атаковали крупные склады Вооруженных сил Украины. Групповые удары помогли предотвратить переброску резервов противника и лишить его запасов, сообщил на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Групповые удары высокоточным оружием большой дальности нанесли по крупным складам импортных боеприпасов и техники, а также местам скопления резервов. По словам Игоря Конашенкова, Вооруженным силам России удалось уничтожить значительные запасы ВСУ и остановить выдвижение резервов в зону боевых действий.

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«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сказал представитель оборонного ведомства.

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