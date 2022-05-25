Военные рассказали, как работают С-300 в ходе спецоперации

Около 20 лет назад С-300 считались самыми передовыми комплексами ПВО, такими они остаются и на сегодняшний день, несмотря на то, что появились С-400 и С-500. О том, как работает российская система противовоздушной обороны в ходе спецоперации на Украине, рассказал сайт телеканала «Звезда».

По словам командира подразделения ПВО Александра, ни «Точка-У», ни беспилотная авиация не представляют для российских военных серьезной проблемы.

«Наша зенитно-ракетная система способна обнаруживать, брать на сопровождение и определять государственную принадлежность всех типов противника. Ее огневые средства способны уничтожать их на дальности до 100 километров. Мы ведем успешную борьбу с оперативно-тактическими ракетами, такими как „Точка-У“, с пилотируемой авиацией супостата. <…> Поэтому мирное население республик может спать спокойно», — добавил он.

Командир отметил, что эти системы надежно прикрывают и российских военных.