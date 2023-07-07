07 июля 2023, 08:24
Военные рассекретили попытки ВСУ нарастить силы в тылу на Краснолиманском и Купянском направлениях
Марочко: ВСУ нарастили группировки в тылу на Краснолиманском и Купянском направлениях
Украинские военные усилили свои группировки в тыловых населенных пунктах на Купянском и Краснолиманском направлениях, тщательно замаскировав пригнанную военную технику и вооружения. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об этом ТАСС.
«В ряде тыловых населенных пунктов на Купянском и Краснолиманском направлениях отмечается рост численности вооруженных формирований Украины», — сказал он.
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Противник привлек дополнительных бойцов, пригнал военную технику и вооружения. По словам Андрея Марочко, подразделения замаскировали дополнительные силы и рассредоточились так, чтобы сократить потери до минимума.
Минобороны России сообщило 6 июля, что ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении свыше 90 бойцов, четыре пикапа и три бронемашины, на Купянском — около 40 военнослужащих, американскую артсистему М777, по два пикапа и боевые бронемашины.
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