Военные привезли жителям Лисичанска партию гумпомощи весом 10 тонн

Российские военные привезли в Лисичанск очередную партию гуманитарной помощи весом 10 тонн. Продукты и предметы первой необходимости получили жители отдаленных районов, до которых гумконвои не доезжали, сообщило Минобороны РФ.

«С продуктами обстановка у нас очень тяжелая, достать негде, купить не на что. И, конечно же, гуманитарная помощь нам сейчас необходима. До этого ее выдавали только либо определенным лицам, либо мы не успевали получить. Сейчас, когда ее раздают солдаты, для нас это большой плюс», — рассказала местная жительница.

В Лисичанске раздали продуктовые наборы и средства гигиены общим весом около 10 тонн. Детей угощали отдельно — конфетами, другими сладостями и соком. Местные жители с радостью встретили военных и поблагодарили за помощь.