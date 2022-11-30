Спецоперация 30 ноября 2022, 06:20 Военные применили в спецоперации пикирующие дроны-камикадзе для ударов по слабым местам танка РИА «Новости»: ВС России взяли на вооружение на Украине пикирующие беспилотники ZALA Aero

Читать 360tv в

Российские военные в спецоперации уничтожают танки противника при помощи пикирующих дронов-камикадзе. Разработка ZALA Aero бьет по самым уязвимым местам танка — башне и крыше моторно-трансмиссионного отсека, сообщило РИА «Новости».

По-другому эти беспилотники называют барражирующими боеприпасами. К ним относится, например, «Герань-2». Режим пикирования заложили в программное обеспечение дронов, поэтому оператору не нужно дополнительно учиться ими управлять. Они падают на украинскую бронетехнику практически отвесно. Удары по крыше моторно-трансмиссионного отсека и башне гарантируют вывод танка из строя, так как в этом случае боекомплект бронемашины детонирует и экипаж получает травмы.

Реклама

Кроме того, Вооруженные силы России пополнили арсенал модернизированными дронами «Ланцет». Разработчики увеличили вес их боевой части с трех до пяти килограмм, а продолжительность полета до часа. Также в спецоперации применяют барражирующие боеприпасы «Куб», которые подходят для ударов по зенитным ракетным системам и радиолокационным станциям.

Реклама