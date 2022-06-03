Военные применили в атаке по позициям ВСУ самоходные гаубицы «Мста-С»

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» калибром 152 миллиметра помогли военным уничтожить бронетехнику и укрепленные позиции ВСУ. Кадры работы техники показало Минобороны России.

Военные используют гаубицу для ударов с закрытых огневых позиций или прямой наводкой без предварительной подготовки позиций. Дальность стрельбы достигает 30 километров. При этом используются снаряды на фугасное действие, чтобы нанести максимальный урон фортификационным сооружениям. Они поражают даже бетонированные укрепления на глубине.

Тем временем в Тихом океане начались масштабные учения. Маневры пройдут с 3 по 10 июня в дальней морской зоне. Военнослужащие ТОФ в числе прочего отработают поиск подводных лодок и организацию противовоздушной обороны.