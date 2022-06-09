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    09 июня 2022, 06:03

    Военные применили на Украине «боевой квартет» из Су-57

    Военные использовали против ПВО Украины четыре связанных между собой Су-57

    Екатерина Виславская

    Российская армия применила в спецоперации на Украине уникальное звено из четырех Су-57, связанных в единую информационную сеть. Об этом РИА «Новости» сообщил информированный источник.

    Военные применили на Украине «боевой квартет» из Су-57

    Новейшие многофункциональные истребители использовали для выявления и уничтожения украинских систем ПВО. Они работали, как единый механизм, благодаря автоматическим системам связи, передачи данных, навигации и опознавания.

    Такой квартет работает более эффективно. Кроме того, подтвердилась низкая радиолокационная заметность звена.

    Су-57 — новейший российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Он построен на принципиально новой платформе, сообщил RT. Самолет отличается сверхзвуковой крейсерской скоростью полета, а благодаря особому устройству корпуса, внутрифюзеляжному вооружению и радиопоглощающему покрытию малозаметен в радиолокационном и инфракрасном диапазонах.