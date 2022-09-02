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02 сентября 2022, 22:30

Военные потери Украины в ходе спецоперации оценили в сотни тысяч человек

Украинский генерал Кривонос заявил о потерях сотен тысяч бойцов ВСУ в ходе спецоперации

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Украинским властям придется отвечать на вопросы населения об огромных потерях, с которыми столкнулась страна. По последним данным, в ходе специальной военной операции погибли сотни тысяч человек. Об этом в эфире YouTube-канала Ukrainian Media Network заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ), бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций армии Украины Сергей Кривонос.

Он подчеркнул, что страна выстояла и не капитулировала только благодаря простым жителям, которые смогли самоорганизоваться.

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«Это как раз наше большое достижение, и это наше право сказать власти: „А почему же вы ничего не делали, почему десятки, а уже мы понимаем, что сотни тысяч погибших, — за что они погибли? Почему они погибли, что вы сделали, чтобы сохранить их жизни и нашу независимость?“» —задался вопросом Кривонос.

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Генерал добавил, что скоро украинцы потребуют от власти ответа, за что были принесены такие колоссальные жертвы.

В начале августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ежедневные потери ВСУ составляют от 100 до 200 бойцов.

Причиной он назвал разницу в военной силе России и Украины. Подоляк подчеркнул, что страны Запада поставляют недостаточное количество вооружений и потребовал еще несколько сотен артиллерийских и реактивных систем.

Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

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