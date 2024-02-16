Спецоперация 16 февраля 2024, 08:28 Военные построили на Херсонском направлении подземный город с кухней и спортзалом Военные «Днепра» построили подземный город на Херсонском направлении РИА «Новости»

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Группировка «Днепр» на Херсонском направлении переделала блиндажи в подземные укрепления. Личный состав укрыли от беспилотников и осколков снарядов, сообщило РИА «Новости».

«Здесь мы организовали подземный город. Приоритетом было обезопасить личный состав от артиллерийских снарядов, осколков, от сбросов с коптеров», — объяснил начальник вещевой службы полка группировки с позывным Лис.

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Подземными укрытиями стали блиндажи глубиной около трех метров и длиной более трех километров. Их накрыли аэродромными плитами и засыпали землей, внутри оборудовали жилые помещения на шесть-восемь человек каждое, кухню, 75-местную столовую, баню, прачечную, спортзал, парикмахерскую и другие помещения. В укрепления провели электричество, внутреннюю и внешнюю связь, систему оповещения и поставили печки.

Военнослужащие «Днепра» успешно уничтожили группы украинских диверсантов, склады боеприпасов, пункты временной дислокации и военную технику. Они остановили отряд ВСУ из 150 человек при попытке закрепиться на левом берегу Днепра.