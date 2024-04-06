Спецоперация 06 апреля 2024, 19:00 ВС России поразили украинские предприятия в Запорожской области Рогов: ВС России ударили по украинскому заводу «Прогресс» в Запорожье РИА «Новости»

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Российские военнослужащие атаковали завод «Прогресс» и конструкторское бюро «Ивченко-прогресс» в Запорожской области. Об этом ТАСС заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что удары сильно повредили ремонтные цеха, где восстанавливалась военная техника ВСУ.

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«Удары по заводу „Прогресс“ и КБ „Ивченко-прогресс“, задействованным вместе с „Мотор сич“ в производстве и ремонте военной техники бандеровцев», — указал Рогов.

По его словам, ВС России также поразили боевиков ВСУ в Разумовке и успешно атаковали завод Автозаз.

«Автозаз — прилет по открытой площадке хранения техники. Велика вероятность поражения подземного бункера под ней», — подчеркнул Рогов.

Ранее российские бойцы ударили высокоточным оружием по объектам ВПК Украины. С помощью средств морского и воздушного базирования и БПЛА военные поразили аэродромы ВСУ, ремонтные цеха и пункты временной дислокации иностранных наемников.