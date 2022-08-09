Военные показали запуск беспилотника «Орлан-10»

Работу расчетов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» Западного военного округа во время операции по уничтожению подземного укрытия противника показало Минобороны РФ.

Цель засекли на опушке леса. Украинские бойцы организовали подземное укрытие. Российские военные собрали и запустили в небо беспилотник «Орлан-10», задача которого — фиксировать и транслировать в пункты управления позиции ВСУ и националистических батальонов.

«Работаем на такой высоте, чтобы ПВО было тяжелей нас бить. Обнаружить цели можно до 120 километров, камеры хорошие, сверху все видно. Обнаруживаем многое, спасаем жизни своих людей», — рассказал военнослужащий.

Военные нанесли удары по цели и проконтролировали их эффективность по видео.

В Минобороны РФ отметили, что «Орлан-10» используют не только для разведки. Они помогают контролировать коридоры для эвакуации беженцев и дороги, по которым доставляют гуманитарную помощь. Беспилотники работают круглые сутки.