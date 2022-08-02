Военные показали работу зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь»

Военнослужащие войсковой противовоздушной обороны применили в спецоперации на Украине самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Их работу показало Минобороны РФ.

Комплексы защищают от беспилотников, ракет и систем залпового огня противника. «Панцири» оборудованы современной системой обнаружения с тепловизором. С их помощью бойцы вычисляют как крупные, движущиеся объекты, например, крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды РСЗО советского и западного образца, так и совсем небольшие бытовые дроны размером 30 на 30 сантиметров. При этом зенитчики видят не только сам объект, но и прикреплена ли к нему взрывчатка.

Комплексы работают без перерыва, находя в небе до десятка целей. Военным приходится регулярно менять позиции, так как боевики буквально охотятся на «Панцири».

«Результативность работы ЗРПК стопроцентная. Поэтому за установками идет настоящая охота. Украинская разведка всеми возможными способами, при помощи дронов и провокаторов пытается вычислить позиции „Панцирей“», — рассказали в Минобороны РФ.