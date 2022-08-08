Военные показали работу батареи «Град» по огневым позициям ВСУ

Российские военные нанесли удар по огневым позициям Вооруженных сил Украины. Батарея реактивной системы залпового огня «Град» из трех машин атаковала единым залпом. Минобороны РФ показало видео операции.

Координаты целей передала артиллерийская разведка и беспилотники. Батарея РСЗО «Град» выдвинулась на позицию. Военные произвели удар, а после этого передислоцировались в запасной район для перезарядки и отправились на новую огневую позицию.

«Бывает очень много целей за день. Отрабатываем быстро, слаженно. Постоянно обстреливали наши позиции, сейчас таких проблем уже особо нет. В данный момент их не так много, а раньше они постоянно по нам и мирным жителям стреляли — миномет, кассеты», — рассказал один из бойцов.

РСЗО «Град» бьет по цели на расстоянии до 15 километров. Батарея состоит из трех машин, которые стреляют одновременно залпом для большего поражения. Военные используют фугасные и осколочные снаряды, уничтожая колонные техники, в том числе бронированные машины, и ведут заградительный огонь на маршрутах возможного отхода или наступления противника.