Вооруженные силы России атаковали военные объекты противника ночью. Минобороны показало на видео боевую работу расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» в темноте.

Подготовка техники велась еще днем. Специалисты зарядили орудия и проверили работу систем, после чего расчеты отправились к огневой позиции. Бойцы Западного военного округа нанесли удары по объектам противника.

Российская армия также применила на полях спецоперации на Украине звено новейших истребителей Су-57. Благодаря оснащению они были связаны в единую информационную сеть и почти незаметны.

Тем временем ВСУ утром 9 июня обстреляли Стаханов в ЛНР, сообщило РИА ФАН. Боевики выпустили 20 снарядов, столбы дыма были видны в разных районах города.