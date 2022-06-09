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    09 июня 2022, 10:33

    Военные показали ночную работу РСЗО «Ураган»

    Минобороны РФ опубликовало видео с работой РСЗО «Ураган» в полной темноте

    Екатерина Виславская

    Вооруженные силы России атаковали военные объекты противника ночью. Минобороны показало на видео боевую работу расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» в темноте.

    Подготовка техники велась еще днем. Специалисты зарядили орудия и проверили работу систем, после чего расчеты отправились к огневой позиции. Бойцы Западного военного округа нанесли удары по объектам противника.

    Российская армия также применила на полях спецоперации на Украине звено новейших истребителей Су-57. Благодаря оснащению они были связаны в единую информационную сеть и почти незаметны.

    Тем временем ВСУ утром 9 июня обстреляли Стаханов в ЛНР, сообщило РИА ФАН. Боевики выпустили 20 снарядов, столбы дыма были видны в разных районах города.