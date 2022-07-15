Военные показали, как «Буратино» разбил посреди леса позиции националистов

Российские военные показали кадры операции в ДНР. Там, используя тяжелую огнеметную систему залпового огня «Буратино», разбили позиции националистов в лесополосе. Видео опубликовали «Известия».

Цель вычислили и прицелились. Удары нанесли поэтапно — сначала пристрелочный, затем выпустили весь пакет боеприпасов.

Вооруженные силы России используют в спецоперации на Украине тяжелую огнеметную систему «Буратино» и ее улучшенную версию под названием «Солнцепек». Они предназначены для вывода из строя легкой бронированной техники, разрушения зданий и сооружений. Военный эксперт Виктор Литовкин причислил эти системы к самому мощному неядерному оружию.