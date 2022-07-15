15 июля 2022, 12:13
Военные показали, как «Буратино» разбил посреди леса позиции националистов
Видео: военные с помощью «Буратино» разбили посреди леса позиции националистов
Российские военные показали кадры операции в ДНР. Там, используя тяжелую огнеметную систему залпового огня «Буратино», разбили позиции националистов в лесополосе. Видео опубликовали «Известия».
Цель вычислили и прицелились. Удары нанесли поэтапно — сначала пристрелочный, затем выпустили весь пакет боеприпасов.
Вооруженные силы России используют в спецоперации на Украине тяжелую огнеметную систему «Буратино» и ее улучшенную версию под названием «Солнцепек». Они предназначены для вывода из строя легкой бронированной техники, разрушения зданий и сооружений. Военный эксперт Виктор Литовкин причислил эти системы к самому мощному неядерному оружию.