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    21 июня 2022, 07:23

    Военные подключили Херсонскую область к российскому телевидению

    Военные подключили всю Херсонскую область к российскому телевещанию

    Екатерина Виславская

    Жители Херсонской области могут смотреть российское телевидение. Последнюю телевышку подключили специалисты подразделений связи Вооруженных сил России, сообщило Минобороны РФ.

    Работы начались около двух месяцев назад. Военные подключили и перенастроили седьмую телевышку, которая транслирует 24 отечественных телеканала, в том числе Первый канал, «Россию», НТВ, РЕН-ТВ, Пятый канал, «Звезду» и другие. Теперь российское телевидение доступно на всей территории Херсонской области, его могут смотреть порядка миллиона жителей.

    «Вся Херсонская область может смотреть российские телеканалы совершенно бесплатно», — рассказал связист.

    Кроме того, два крымских провайдера работают над восстановлением интернета в Херсонской области, сообщили «Известия» со ссылкой на главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Специалисты переподключают сохранившиеся оптоволоконные сети.