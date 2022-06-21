Военные подключили Херсонскую область к российскому телевидению

Жители Херсонской области могут смотреть российское телевидение. Последнюю телевышку подключили специалисты подразделений связи Вооруженных сил России, сообщило Минобороны РФ.

Работы начались около двух месяцев назад. Военные подключили и перенастроили седьмую телевышку, которая транслирует 24 отечественных телеканала, в том числе Первый канал, «Россию», НТВ, РЕН-ТВ, Пятый канал, «Звезду» и другие. Теперь российское телевидение доступно на всей территории Херсонской области, его могут смотреть порядка миллиона жителей.

«Вся Херсонская область может смотреть российские телеканалы совершенно бесплатно», — рассказал связист.

Кроме того, два крымских провайдера работают над восстановлением интернета в Херсонской области, сообщили «Известия» со ссылкой на главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Специалисты переподключают сохранившиеся оптоволоконные сети.