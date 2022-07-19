Военные подавили огневые точки ВСУ в Авдеевке и Желанном

Вооруженные силы Украины за сутки лишились в Донецкой Народной Республике установки РСЗО «Ураган», боевых машин «Град» и грузовиков. Кроме того, союзные силы подавили огневые точки в районах Авдеевки и Желанного. Об этом заявили в Народной милиции ДНР.

«Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО „Ураган“, две боевые машины „Град“, два грузовых автомобиля и более 30 человек личного состава. Подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Желанное», — сообщили донецкие военные.

Украинские боевики выпустили по 12 населенным пунктам республики 397 снарядов. Они использовали реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», артиллерийские орудия среднего и крупного калибра, а также минометы. В ходе обстрелов погиб один мирный житель, еще трое были ранены. Повреждены 22 жилых дома и семь объектов гражданской инфраструктуры.