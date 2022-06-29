Вооруженные силы Украины больше не получат оружие по трассе Артемовск — Лисичанск. Поставки по этому каналу полностью заблокировали, сообщил ТАСС помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«Трасса, которая идет из Артемовска в Лисичанск, перекрыта, там укрепляются наши позиции. По этой дороге полностью прервано сообщение и поставки обеспечения ВСУ в лисичанский гарнизон», — сказал он.

В пригороде Лисичанска идут ожесточенные бои. Посол ЛНР в России Родион Мирошник ранее сообщил, что ВСУ понесли большие потери. По его словам треть боевиков сдались в плен. По завершении операции украинские войска отступят к Северску в ДНР и ЛНР будет полностью освобождена.