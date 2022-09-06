Военные обезвредили под Артемовском до 250 бойцов ВСУ | 360°

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(обновлено: 06 сентября 2022, 14:40)

Военные обезвредили под Артемовском до 250 бойцов ВСУ

Минобороны России сообщило о гибели до 250 бойцов ВСУ под Артемовском

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Российские военные нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины под Артемовском в Донецкой Народной Республике. Погибли до 250 бойцов, сообщило Минобороны России.

В районе Артемовска засекли пункты временной дислокации подразделений 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. По ним ударили высокоточным оружием воздушного базирования.

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«Уничтожено до 250 военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и бронированной техники», — сообщили в министерстве.

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На Николаево-Криворожском направлении украинские войска лишились 12 танков, 11 боевых машин пехоты и восьми других бронированных машин, шести пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 210 бойцов.

Вблизи населенного пункта Веселянка Запорожской области уничтожили пункты временной дислокации первого батальона 65-й механизированной бригады с 100 бойцами и 15 единицами военной техники, а под Зайцево в ДНР украинские бойцы из 53-й механизированной бригады отказались подчиняться приказам своего командования и бежали группами.

Специальная военная операция РФ на Украине

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