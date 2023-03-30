Спецоперация 30 марта 2023, 14:41 Военные назвали потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки Минобороны: ВСУ потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях свыше 25 бойцов РИА «Новости»

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Украинские войска за последние сутки потеряли на Южно-Донецком Запорожском направлениях в зоне спецоперации более 25 солдат и две единицы техники. Об этом сообщил на брифинге представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Удары по позициям противника нанесли подразделения армейской авиации, артиллерии и группировки войск «Восток». Они настигли Вооруженные силы Украины под населенными пунктами Владимировка и Угледар Донецкой Народной Республики, Малиновка и Щербаки Запорожской области.

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«За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих и две боевые бронированные машины», — объявил представитель Минобороны.

На Донецком направлении потери ВСУ превысили 340 офицеров и наемников, на Краснолиманском — до 130 человек, на Купянском — до 50 бойцов. На Херсонском направлении погибли и получили ранения до 25 украинских военнослужащих.