Украинская армия готовила наступление на Донбасс. Доказательства этого нашли в подвале здания в Северодонецке. Вооруженные силы Украины пытались их сжечь, сообщил телеканал «Звезда».

На базе психологических операций в Северодонецке националисты разрабатывали план и хранили документацию. В подвале здания нашли карты, на которых Россию отметили в качестве противника. Одна из них оказалась оперативно-тактической, то есть фиксировала план боевых действий. Украинское командование не успело ее заполнить.

Кроме того, на стенах в подвале развесили плакаты о запрете пользоваться телефонами, а на специальном стенде в центре управления операцией оставили кронштейны для крепления мониторов с обозначениями подразделений.

При отступлении Вооруженные силы Украины попытались эти улики уничтожить. В помещениях видны последствия сильного пожара, обуглены даже стены. Кроме того, остались ящики с серной кислотой.