Военные нашли на «Азовстали» заплутавших боевиков

Спустя почти две недели после освобождения военные встретили на «Азовстали» еще нескольких «заблудившихся» боевиков. Об этом глава ДНР Денис Пушилин рассказал в эфире «Соловьев.Live», сообщили «Известия».

«Они отправлены к товарищам. Там, по-моему, три-четыре человека», — сказал он.

Денис Пушилин ранее предупреждал, что на большой территории металлургического комбината могли остаться боевики. Ранее там уже нашли несколько человек. В свою очередь, замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин предположил, что полная зачистка «Азовстали» может занять до трех недель.

Металлургический комбинат в Мариуполе был освобожден 20 мая. Местные жители попросили не восстанавливать его — в первую очередь, из-за влияния на экологию.