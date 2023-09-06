Спецоперация 06 сентября 2023, 06:25 Военные насчитали на Краснолиманском направлении более 200 уничтоженных дронов Российский ЗРК «Тор-М1» сбил под Красным Лиманом более 200 БПЛА РИА «Новости»

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Российские военные в последние месяцы сбили на Краснолиманском направлении свыше 200 беспилотников. Для этого они использовали зенитный ракетный комплекс «Тор-М1», сообщило РИА «Новости».

Расчет ЗРК «Тор-М1» Центрального военного округа прикрывал мотострелковые подразделения на Краснолиманском направлении. За последние несколько месяцев бойцы сбили более 200 беспилотников.

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Обнаруживать БПЛА военным помогало радиолокационное оборудование. Оно вычисляло даже малогабаритные разведывательные и разведывательно-ударные дроны. Одного боекомплекта российским зенитчикам хватало для поражения до восьми целей.

Обозревателя спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонга удивило то, насколько сплоченной стала российская армия. По его словам, несмотря на натиск Вооруженных сил Украины в Запорожской области, войска России укрепили это и два других направления — Донецкое и Краснолиманское.