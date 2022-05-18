Военные летчики показали, как работают Су-35 ВКС РФ на Украине

Российские летчики показали, как работает Су-35 при уничтожении комплекса С-300 украинских войск ПВО. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

По их словам, экипаж получает задание, отправляется на местность, запускает ракету «воздух-земля» по объекту ВСУ и возвращается на авиабазу. После посадки самолет осматривают специалисты инженерно-технического состава.

Только за одни сутки экипаж может подняться в воздух пять раз.

Старший летчик Кирилл объяснил, что сейчас их задачи — поиск и уничтожение воздушных и наземных целей.

«Поэтому сейчас соответствующие подвесы устанавливают на самолеты. Мы в полете можем получить оперативную задачу. Выйти в заданный район. И уже в зависимости от поставленной задач — найти либо воздушную, либо наземную цель», — сообщил он.

Сейчас российские летчики воздушно-космических сил работают, в основном, по наземным объектам ВСУ и не участвуют в боях с авиацией.