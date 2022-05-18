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    18 мая 2022, 10:46

    Военные летчики показали, как работают Су-35 ВКС РФ на Украине

    Александр Иванов

    Российские летчики показали, как работает Су-35 при уничтожении комплекса С-300 украинских войск ПВО. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

    По их словам, экипаж получает задание, отправляется на местность, запускает ракету «воздух-земля» по объекту ВСУ и возвращается на авиабазу. После посадки самолет осматривают специалисты инженерно-технического состава.

    Только за одни сутки экипаж может подняться в воздух пять раз.

    Старший летчик Кирилл объяснил, что сейчас их задачи — поиск и уничтожение воздушных и наземных целей.

    «Поэтому сейчас соответствующие подвесы устанавливают на самолеты. Мы в полете можем получить оперативную задачу. Выйти в заданный район. И уже в зависимости от поставленной задач — найти либо воздушную, либо наземную цель», — сообщил он.

    Сейчас российские летчики воздушно-космических сил работают, в основном, по наземным объектам ВСУ и не участвуют в боях с авиацией.