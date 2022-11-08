Военные корреспонденты «Звезды» выяснили, как рембат восстанавливает технику в ходе СВО | 360°

Спецоперация 08 ноября 2022, 14:44 Военные корреспонденты «Звезды» выяснили, как рембат восстанавливает технику в ходе СВО

Читать 360tv в

Оперативную помощь по ремонту российской техники в зоне проведения СВО предоставляет специальный ремонтный батальон. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал представитель танкового завода-изготовителя бронетехники Андрей.

Сейчас, по его словам, специалисты работают над восстановлением БМП-3. Боевая машина попала под массированную атаку противника, из-за чего пострадала силовая установка.

Реклама

«В двигателе произошло разрушение. Будем проводить замену. Сейчас с этого двигателя снимем навесное оборудование, переставим на новый двигатель», — добавил Андрей.

Реклама

В пунктах сбора военные выкопали капониры. Они необходимы для того, чтобы прикрывать машины и ремонтные бригады при угрозе атаки противника с воздуха, отметил представитель танкового завода-изготовителя.