Ямальские военные доставили в Донбасс игрушки, воду и квадрокоптеры

Десантники из Ямало-Ненецкого автономного округа доставили в Донбасс гуманитарную помощь. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

В составе партии товары для детей — игрушки, школьные принадлежности и одежда. Кроме того, военные доставили продукты питания, а также партию питьевой воды. Сотрудникам Луганской народной милиции, а также служащим привезли квадрокоптеры и бензиновый генератор.

«Были мы в Луганске, Старобельске, в Донецке. Я думаю, что в следующий раз, когда поедем, мы уже пойдем на Изюм, будем поддерживать не только луганских военнослужащих, но и наши воздушно-десантные войска. Будем стараться помогать», — рассказал председатель Союза десантников ЯНАО Юрий Хлюстов.