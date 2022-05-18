Военные из Чечни открыли госпиталь в Рубежном для местных жителей

Военнослужащие из Чечни организовали госпиталь для местных жителей в освобожденном городе Рубежное Луганской Народной Республики. Там лечат и военных, и гражданское население, причем ведутся как сложные операции, так и терапевтический прием. Все доктора — волонтеры из России. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Во время боев была разбита местная больница, разграблены медпункты, прекратила работу служба скорой помощи. В результате раненые умирали на улице, не дождавшись врачей. Новый госпиталь открыли в здании уцелевшего инфекционного отделения. Чеченские военнослужащие привезли все необходимое для лечения и приема.

«Есть и операционная, и перевязочная, и все необходимое», — рассказал начальник медико-санитарной части МВД РФ по Чеченской Республике Рамзан Альдебиров.

Автопарк скорой помощи удалось восстановить: две машины починили, а еще две — доставили из России.

В операционную ежедневно привозят людей с осколочными и пулевыми ранениями. На данный момент в палатах находятся главным образом военнослужащие с контузиями, мирный житель только один.