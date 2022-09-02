Спецоперация 02 сентября 2022, 09:03 Поделиться Telegram

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Viber Модернизированный вертолет «Аллигатор» успешно испытали в ходе спецоперации ТАСС: улучшенный вертолет Ка-52М успешно прошел испытания в ходе спецоперации Минобороны России

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Модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М успешно прошел испытания на полях спецоперации на Украине. Военные дали хорошие отзывы на улучшенную версию «Аллигатора», сообщил ТАСС.

«В настоящее время Ка-52М проходит государственные испытания, и военными было принято решение попробовать модернизированную машину в спецоперации. Вертолет показал себя в работе очень хорошо», — рассказал источник в военно-промышленном комплексе.

На основе отзывов создатели новой версии вертолета доработают некоторые его системы.

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52М является улучшенной версией Ка-52 «Аллигатор», который активно применяют в боях. С их помощью военные атакуют украинскую бронированную технику и укрепленные районы националистов.

Модернизированную версию вертолета снабдили новым радиолокационным комплексом с активной фазированной антенной решеткой и управляемой ракетой с повышенной дальностью. Ракетное вооружение Ка-52М унифицировали с вооружением другого новейшего ударного вертолета, Ми-28НМ.

Кроме того, на вертолет поставили двигатель ВК-2500, гиростабилизированную оптико-электронную систему с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, тормозные колеса с дисковой тормозной системой и устойчивыми к износу авиационными шинами.